PSG : Le PSG de Nasser c'est aussi nul que l'OM de Labrune balance Anigo

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Le mercato estival risque d’être agité du côté du Paris Saint-Germain. Alors que le club s’active en coulisses pour trouver la perle rare au poste de directeur sportif, l’état-major du club parisien a souvent été critiqué tout au long de cette saison. Effectivement, la direction du secteur sportif a souvent été une des interrogations des observateurs, alors que Patrick Kluivert a été nommé directeur du football en début de saison et qu’Olivier Letang va quitter le club à l’issue de la saison. Dans sa chronique pour France Football, José Anigo va même jusqu’à comparer l’organigramme du PSG avec celui de l’OM version Vincent Labrune.

« Finalement, au-delà d'Emery, dans ce club, il y a comme une impression que personne ne sait qui dirige vraiment le secteur sportif. Comme quoi, avoir de l'argent ne fait pas tout. Tout devient très vite compliqué si les rôles ne sont pas parfaitement définis à l'intérieur d'un club. Je parle en connaissance de cause : quand j'étais en poste à Marseille sous l'ère Bouchet, Diouf et Dassier, ils avaient une âme de patron. Par contre, avec Vincent Labrune, cela ressemblait un peu au PSG d'aujourd'hui : une gestion interne et humaine catastrophique, avec de mauvais résultats qui s'en suivaient » a confié l’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Les supporters du Paris Saint-Germain apprécieront…