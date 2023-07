Kylian Mbappé est surcoté, le PSG se ridiculise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La guerre de communication est ouverte entre le PSG et Kylian Mbappé et du côté parisien, on commence à s’attaquer aux performances de l’international français. Un scandale qui fait bondir certains observateurs.

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien directeur sportif parisien Leonardo a sorti la sulfateuse pour dézinguer Kylian Mbappé. Au-delà de l’attitude de l’attaquant du Paris Saint-Germain, les performances de l’international français ont été critiquées par Leonardo, qui a par exemple indiqué que toutes les équipes qui avaient gagné la Ligue des Champions ont réussi à le faire sans Kylian Mbappé et que par conséquent, le n°7 du PSG n’est pas si indispensable que cela.

Chez certains supporters aussi, la colère commence à prendre le pas sur la raison et les performances de l’ancien Monégasque, notamment lors des matchs décisifs de Ligue des Champions, sont parfois égratignées. Un véritable scandale pour Florent Gautreau, lequel a pris la défense de Kylian Mbappé à 100 % sur l’antenne de RMC. Pour le journaliste, il n’est pas tolérable que le joueur soit remis en question, même si les choix de l’homme peuvent être discutés.

Mbappé attaqué sur ses performances, un énorme scandale

« Le truc que je trouve scandaleux dans la séquence actuelle sur Kylian Mbappé, c’est qu’on commence à s’attaquer au joueur. Dans l’interview de Leonardo mais pas seulement, on laisse entendre comme par hasard que Mbappé est surcoté. L’erreur du joueur vu que c’est une guerre de communication, c’est de trop communiquer. Sa communication, la lettre qu’il fait fuiter, c’est plutôt intelligent. Mais derrière il n’aurait pas dû dégainer les tweets et l’interview trop vite » a analysé le journaliste de l’After Foot sur l’antenne de RMC avant de conclure au sujet des performances de Kylian Mbappé.

« Il a le terrain et les performances pour lui. Il aurait pu laisser parler et à un moment donné communiquer une seule fois. Ce qui le perd par rapport aux supporters, c’est cette communication à tout va et je ne parle même pas des sujets hors foot. Quand je perds un peu le joueur en communication, je me remets sur le terrain et quand on regarde ses performances, il n’a rien fait pour mériter ce que dit Leonardo. Quel joueur a déjà fait ce qu’il a fait à cet âge-là au PSG et en Equipe de France ? » s’interroge Florent Gautreau, pour qui le Paris Saint-Germain et les supporters ne doivent pas faire l’erreur d’oublier le niveau sensationnel atteint par Kylian Mbappé sur le terrain au cours des dernières années. Et cela malgré la frustration et la colère de cette séparation douloureuse.