PSG : Le clan Neymar veut voir ce que Paris lui propose !

Trop tôt pour dire que cela chauffe, mais le possible départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain met en tout cas le feu à Barcelone, ce qui était peut-être la volonté du club de la capitale.

Le clan du Brésilien n’a toujours pas démenti la possibilité de changer de club cet été, malgré la demande du Barça en ce sens. Cela pourrait même aller plus loin puisque selon RMC, le père de Neymar, qui gère ses intérêts, a demandé à rencontrer très rapidement Antero Henrique pour discuter concrètement de ce que pourrait lui proposer le club francilien. La radio sportive précise que c’est à la demande de l’entourage de la star brésilienne que le PSG a ouvert ce dossier qui semblait au début de l’été fermé à double tour.

Outre le statut de superstar d’un club européen ambitieux, Neymar souhaiterait négocier un salaire colossal et une gestion totale de ses droits d’image, ce qu’il ne possède pas au sein du FC Barcelone, et qui a été la cause de bien des tracas depuis son arrivée de Santos. Et si Neymar est actuellement silencieux, c’est bien parce qu’il attend de voir ce que le PSG peut lui proposer concrètement, et si le montage financier de son transfert peut tenir la route. Le chemin est encore très long, mais Paris sait au moins ce qu’il lui reste à faire et à présenter au clan Neymar pour rendre possible ce qui serait le transfert de l’été.