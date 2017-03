PSG : Le clan Ben Arfa explique les raisons de cette vidéo

Dans : PSG, Ligue 1, Video.

Raillé sur les réseaux sociaux après avoir publié une vidéo dans laquelle il a demandé du temps de jeu au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa a été défendu par son entourage.

Depuis dimanche matin et la publication de cette fameuse vidéo, Hatem Ben Arfa fait le buzz. Alors qu'il a réclamé une chance au sein du club de la capitale française, l'attaquant de 30 ans avoue faire tout son possible pour s'imposer à Paris. Si son clan ne comprend pas les moqueries des gens suite à sa vidéo, un de ses proches a cependant avoué que HBA est au plus mal depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions à Barcelone (6-1). Et c'est pour cette raison que la vidéo a vu le jour.

« Hatem a juste voulu répondre à tous les messages, tous les courriers de ses soutiens qu'il reçoit depuis plusieurs mois. Quand on entend qu'il s'est tiré une balle dans le pied en faisant ça, on ne comprend pas. Ça fait longtemps qu'on lui a tiré une balle dans le pied. L'humiliation au Barça, l'élément déclencheur ? Hatem était effondré à cause de la défaite et parce qu'il aurait voulu aider l'équipe. On lui a coupé les jambes à Barcelone. D'autant plus qu'Hatem veut tout faire pour gagner la Coupe d'Europe », a lancé, sur RMC Sport, l'entourage de Ben Arfa, qui explique donc que cette communication est venue spontanément après « l'énorme frustration » de Barcelone.