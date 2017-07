PSG : Lassé par Monaco, Manchester United a trouvé sa proie à Paris

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Premier League.

L’AS Monaco a visiblement décidé de hausser le ton en ce mois de juillet concernant les transferts et notamment les départs de ses meilleurs joueurs. Pour le bonheur du PSG.

Tout le monde ne pourra pas partir. Certains joueurs ont prolongé, comme Falcao ou Sidibé, d’autres peinent à avoir le feu vert du champion de France pour filer. Ainsi, Monaco refuse toujours les offres pour Benjamin Mendy, et en fait de même pour Fabinho. Pourtant, Manchester United effectue un gros forcing pour faire venir un joueur qui plait beaucoup à José Mourinho, qui souhaitait utiliser le Brésilien comme arrière droit en premier lieu, son poste d’origine. Mais devant la fermeté de l’ASM, les Red Devils s’orientent vers un choix qui semble plus sage, et plus réalisable.

En effet, The Independant annonce qu’une offre de 28 ME pour se payer Serge Aurier est en instance, d’autant plus que l’Ivoirien sera disponible pour un prix plus abordable que Fabinho. Actuellement à l’écart du groupe qui est parti pour les Etats-Unis, le défenseur du PSG est loin des 45 ME demandés par Monaco pour laisser filer l’ancien joueur du Real Madrid. Le moment est en tout cas bien choisi, alors que José Mourinho demande des recrues, tandis qu’Aurier a désormais fait son choix et a annoncé à son entraineur qu’il voulait quitter le club de la capitale.