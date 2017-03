PSG : Las Palmas veut garder Jesé un an de plus

Alors que Las Palmas se satisfait des premières prestations de Jesé Rodríguez, le club espagnol souhaite désormais prolonger le prêt de son attaquant... En accord avec le Paris Saint-Germain ?

Reparti à la case départ à Las Palmas lors du dernier mercato hivernal, Jesé Rodríguez ne souhaite pas revenir au PSG la saison prochaine. En effet, selon Canarias 7, l'attaquant de 24 ans veut poursuivre son aventure en Liga. Auteur de deux buts en huit matchs de championnat depuis le début de l'année 2017, l'ancien joueur du Real Madrid souhaite se faire prêter une seconde fois chez le douzième de Liga. C'est en tout cas la volonté des dirigeants espagnols, qui « travaillent à l’obtention d’un prêt pour la saison 2017-2018 ».

Malgré tout, cette transaction aura bien du mal à aboutir, tant d'un point de vue financier que sportif. Recruté pour 25 millions d'euros à l'été 2016 par Paris, l'Espagnol devra s'imposer dans la capitale française ou partir dans un transfert sec, ce que l'UDLP est incapable de proposer. Par conséquent, et malgré la volonté de Las Palmas et de Jesé, ce nouveau prêt sera difficilement possible sauf s'ils trouvent des arguments en béton.