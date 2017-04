PSG : Larqué conseille Al-Khelaifi sur le cas Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si Unai Emery a démenti la réalité d'un accord avec l'AS Rome, la rumeur continue de circuler en Italie où l'on est persuadé que l'actuel coach du PSG ira avec Monchi à l'AS Rome. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne veut plus réagir à ces bruits venus de l'autre côté des Alpes, histoire de ne pas donner du poids à cette éventualité. Et sur RMC, Jean-Michel Larqué estime que le PSG ferait une grosse erreur en se séparant d'Unai Emery.

Car pour l'ancien capitaine de l'ASSE, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain aura des atouts la saison prochaine. « Au PSG, tu ne vas pas changer toutes les années d’entraîneur ! Le PSG fait une saison très moyenne, qui peut devenir moyenne voire bonne. Mais pas très bonne avec le match de Barcelone. Tu ne peux pas repartir à zéro encore une fois. Unai Emery aura le bénéfice, non pas du doute, mais d’une arrivée où dont il n’a pas maîtrisé les tenants et aboutissants, fait remarquer Jean-Michel Larqué, qui avoue quand même que des questions sur l’avenir se posent. En tout cas, il y a un effectif à remodeler, Aurier va partir, quid de de Maxwell, quid de Motta, quid de Lucas qui sera un éternel espoir, quid de Krychowiak, de Ben Arfa... »