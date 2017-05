PSG : Landreau rêvait d'un geste énorme de Paris contre Bastia

Dans : PSG, Ligue 1, Bastia.

Une petite polémique a eu lieu après le match PSG-Bastia concernant le but du 2-0 marqué par Marco Verratti, alors que le gardien de but corse s'occupait de Blaise Matuidi à priori touché suite à une faute bastiaise (non sifflée). Si certains estiment que le milieu italien n'a pas été fair play sur cette action, d'autres affirment, eux, que c'était à l'arbitre de faire le boulot en arrêtant le jeu, et pas à Verratti de prendre l'initiative.

Sur Canal+, Mickaël Landreau affirme que le Paris Saint-Germain et Marco Verratti ont raté une superbe occasion de se mettre en valeur. « Le PSG a perdu une occasion de marquer des points en terme d’image alors qu’ils avaient accepté que Bastia joue en maillot noir. Mais ils auraient pu laisser, derrière le but de Verratti, les Corses marquer pour repartir à 2-1. Bastia marque et c’est fini, on ne parle plus que de cela et pas d’une polémique », explique l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain. Mais qu'aurait-on dit aussi si Bastia avait fini par égaliser ou si le maintien se jouait finalement sur ce but marqué...