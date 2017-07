PSG : La vraie raison de l’intérêt de Paris pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar peut-il vraiment signer au PSG ? Le suspense continue en tout cas, alors que la presse catalane vient de reconnaître que les discussions pourraient se tendre entre la star brésilienne et son club, qui lui a demandé de démentir son intérêt pour Paris et de ne pas se laisser influencer par les rumeurs. Neymar n'a pas répondu à cette demande. Si le coût de l’opération est colossal, le PSG tente en tout cas sa chance et cela permet aussi d’allumer un énorme contre-feu. En effet, on ne parle plus du tout de l’intérêt du club espagnol pour Marco Verratti. Et pour Joan Gaspart, ancien président du FC Barcelone, telle était la stratégie parisienne.

« Neymar ne quittera pas le Barça. Ce qu’il se passe, c’est que le PSG est vindicatif car ils sont dérangés par la possibilité de voir l’un de leurs joueurs partir à Barcelone. Ils essayent de mettre le bazar avec cet intérêt pour Neymar. J’espère qu’il va mettre tout ça au clair très rapidement, il faut qu’il dise que ces rumeurs n’ont aucun fondement. Je pense qu’il va rester encore de nombreuses années, ce ne sont que des tactiques déstabilisantes de la part du PSG », a expliqué l’ancien dirigeant catalan, qui ne semble toutefois pas totalement serein dans cette affaire, à la RAC 1.