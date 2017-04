PSG : La prolongation de Cavani bloquée par une clause à deux balles ?

Dans : PSG, Ligue 1.

A priori, les voyants semblent être tous passés au vert concernant la prolongation de contrat d'Edinson Cavani, dont l'engagement actuel avec le Paris Saint-Germain s'achève dans un peu plus d'un an. Mais pourtant El Matador n'a toujours pas paraphé cet accord qui fera de lui un joueur du PSG jusqu'en 2020. Sur le plan salarial, les deux camps ont trouvé un terrain d'entente, Edinson Cavani voyant passer son salaire de 850.000 euros à 1,1ME brut par mois. De même, la prime pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 est déjà dans le contrat actuel et n'a donc pas à être ajouté.

Mais, selon Le Parisien, c'est une autre clause qui agace le clan Cavani, au point de bloquer totalement les discussions, du moins jusqu'à aujourd'hui. En effet, le PSG a proposé une nouvelle prime à l'attaquant uruguayen, mais ce bonus serait lié au nombre de titularisations de l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec plusieurs paliers. Et du côté d'Edinson Cavani on estime que cela est un poil abusé, et qu'il faudrait que les matches durant lesquels le buteur ne fait qu'entrer comme remplaçant soient comptés. Un point de détail qui coince, et qui pourrait inciter Nasser Al-Khelaifi à rapidement entrer dans la danse, alors qu'il souhaitait laisser ce dossier à Patrick Kluivert. Le président du Paris Saint-Germain devrait en effet mettre un terme à cette situation de blocage afin de vite obtenir et officialiser la prolongation d'Edinson Cavani jusqu'en 2020.