PSG : La précision de taille du club pour Gonçalo Guedes

Dans : PSG, Mercato.

A l’heure où le PSG se prépare à enregistrer l’arrivée de Gonçalo Guedes, le club de la capitale a tenu à faire passer un message.

Ce joueur suivi depuis septembre par la direction parisienne est considéré comme un élément à fort potentiel pour l’avenir, et justifie cet investissement financier tout de même très lourd puisqu'il est de 30 ME. Mais le champion de France a glissé, avant même la présentation du joueur, quelques mots sur le profil de l’international portugais, qui aime jouer en soutien de l’attaquant, mais sera considéré comme un numéro 9 par le staff technique, et donc la doublure d’Edinson Cavani. L’Equipe et Canal+, qui s’interrogeaient sur le rôle précis qui sera attribué à Guedes, connu pour sa polyvalence, se sont ainsi vus répondre que le Portugais avait été recruté comme un attaquant de pointe.

En dehors de sa non-qualification pour la Ligue des Champions, la question de son positionnement semble donc réglée, même s’il n’a pas évolué à ce poste lors des 30 matchs qu’il a déjà disputé cette saison avec le Benfica Lisbonne. Le message est en tout cas passé, mais reste aussi à savoir si Guedes, qui en dehors de sa mise à l’écart du week-end dernier est apte pour jouer rapidement, reléguera Hatem Ben Arfa au poste de troisième attaquant de pointe.