PSG : L’incroyable astuce financière de Paris pour recruter Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Qui a dit qu’il était impossible de recruter Neymar sans s’attirer les foudres de l’UEFA et du fair-play financier ? Le FC Barcelone et son président qui, bien logiquement, annoncent que sur le plan économique, aller chercher le Brésilien serait totalement utopique, limite suicidaire. Mais Paris a trouvé une astuce qui risque de laisser du monde pantois. Selon le désormais célèbre journaliste Marcelo Bechler, qui avait été le premier à affirmer seul contre tous que le PSG était très sérieusement dans la course pour attirer le Brésilien, un montage financier inédit pourrait permettre à Paris de récupérer l’ancien joueur de Santos, sans faire un trou colossal dans l'équilibre budgétaire.

Ainsi, Neymar pourrait tout simplement payer sa propre clause libératoire via l’une de ses sociétés, évitant à Paris de débourser les 222 ME de son transfert. Le Brésilien ne serait bien évidemment pas perdant dans l’affaire, récupérant sa mise via diverses primes, et notamment à sa signature, via des remboursements indirects, mais aussi via le fameux droit à l’image, auquel son père et représentant tient à tout prix, ce que l’on peut largement comprendre quand on connaît le pouvoir merchandising de l’international brésilien. Au passage, Neymar Senior récupérerait quelques 40 ME de commission... Une manière de contourner en effet l’obstacle que représenterait le fair-play financier si jamais le PSG devait payer l’ensemble du transfert de Neymar. Antero Henrique, ancien dirigeant du FC Porto qui avait un don pour les montages financiers complexes de son temps chez les Dragons, a visiblement plus d'un tour dans son sac pour de tels cas de figure.