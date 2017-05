PSG : « L’erreur » du PSG relance une piste défensive de Bundesliga !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Bundesliga.

Directeur du football du Paris Saint-Germain depuis près d’un an désormais, Patrick Kluivert ne fait pas franchement l’unanimité au sein du club de la capitale. Alors Nasser Al-Khelaïfi est actuellement à la recherche d’un directeur sportif, les dirigeants du club reconnaissent en coulisses que le recrutement du Néerlandais de 40 ans est une vraie erreur de casting, selon les informations du journal L’Equipe. Pour réparer cette erreur, la direction du Paris Saint-Germain vise deux directeurs sportifs dont les noms ont déjà filtré : Andrea Berta (Atlético Madrid) et Antero Henrique (ex Porto).

Néanmoins, en attendant d’être officiellement remercié ou déplacé à un autre poste de l’organigramme parisien, Patrick Kluivert, qui n’a entrepris aucune démarche allant dans le sens d’un départ cet été, s’active pour le mercato du PSG. Ainsi, L’Equipe indique que le dirigeant du Paris Saint-Germain a réactivé la piste menant à Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), déjà pisté cet hiver par le champion de France en titre. L’international suisse plaît toujours autant à Unai Emery, qui voit en lui le remplaçant parfait de Maxwell, qui va raccrocher les crampons en fin de saison. Par ailleurs, les contacts sont également réguliers avec les agents d’Alexis Sanchez, annoncé comme la cible prioritaire du club en vue du mercato estival.