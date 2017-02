PSG : L’énorme hommage d’Al-Khelaïfi à Javier Pastore

Dans : PSG, Ligue 1.

Décidément, cela devient une bonne habitude pour lui, mais Unai Emery a encore effectué un choix très fort et payant ce dimanche au Vélodrome. L’entraineur espagnol s’est privé de Julian Draxler et Angel Di Maria pour titulariser Javier Pastore, qui a su provoquer la défense marseillaise, initier le pressing et effectuer une merveille de passe décisive pour Edinson Cavani sur le deuxième but. Une partition réussie pour un joueur qui a un mal fou à se débarrasser de ses problèmes physiques, mais peut toujours compter sur le soutien de son entraineur, et surtout de son président qui l’admire sans détour. La preuve avec cette phrase glissée par Nasser Al-Khelaïfi dans les couloirs du Vélodrome et qui en dit long sur ce qu’il pense de l’Argentin.

« Javier Pastore n’est pas un joueur de football, Pastore est un artiste », a confié le dirigeant parisien, qui sait qu’El Flaco est capable de renaitre de ses cendres quand on ne l’attend presque plus, dans un contexte aussi difficile que ne l’était le Vélodrome ce dimanche soir.