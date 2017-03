PSG : L'agent de Marquinhos jette un gros pavé dans la mare

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour faire ce genre de déclaration, l'agent de Marquinhos a accepté d'évoquer dans le Mundo Deportivo la situation contractuelle du défenseur du PSG à un peu plus de 48h du match retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Et forcément, le possible intérêt du Barça pour Marquinhos a été évoqué. Mais plutôt que de balayer cette question d'un revers de la main, le représentant du défenseur brésilien a reconnu que cela était évidemment une piste très intéressante pour Marquinhos s'il ne prolongeait pas son contrat au Paris Saint-Germain, précisant même que les discussions avec Nasser Al-Khelaifi étaient à l'arrêt.

« Le président du PSG n’a jamais voulu négocier un transfert, ni avec le Barça ni avec personne. L’été dernier, il y a eu une proposition de 60ME pour Marquinhos et elle a été rejetée (…) Marquinhos n’a pas encore prolongé, et les discussions sont actuellement à l’arrêt. Mais je n’ai pas eu de nouveau contact avec le Barça, explique Giuliano Bertolucci, qui tend clairement la perche aux dirigeants barcelonais et évoque l’avenir du Brésilien. Le championnat d’Espagne est très intéressant et le Barça est un un grand club. Il y a forcément toujours de l’intérêt pour un tel club. Mais il y a aussi des grandes équipes en Premier League. » Tout ça sent le coup de pression mis sur le PSG pour obtenir une ultime hausse de salaire avant de prolonger, mais le timing n'est pas des plus malins.