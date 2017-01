PSG : Krychowiak se fait salement rabaisser par son ancien agent

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain dans les valises d'Unai Emery, Grzegorz Krychowiak n'a pas vraiment convaincu sous le maillot du club de la capitale. Et cela n'étonne pas du tout Cezary Kucharski, ancien agent du milieu de terrain international polonais, lequel est revanchard et ne ménage pas le joueur parisien. Car pour lui, le PSG est beaucoup trop fort pour un footballeur du niveau de Grzegorz Krychowiak. Des propos qui peuvent passer évidemment pour de l'aigreur, mais sont sans pitié.

« Certaines offres ne peuvent pas se refuser. L’offre de Paris pour Krychowiak était une énorme proposition financière. C’est aussi pour cela que le transfert s’est fait. Mais pour moi, le PSG c’est au dessus des possibilités de Krychowiak. Je pense que ça sera difficile pour lui d’avoir le même statut qu’à Séville. Il peut jouer dans un club de Premier League qui évolue entre la 6e et la 7e place. Ce n’est pas un joueur pour un club comme Arsenal ou Manchester City. J’ai pu en discuter avec des gros clubs et il a trop peu de technique pour eux », confie l’ancien représentant du joueur du Paris Saint-Germain dans des propos tenus dans la presse polonaise et relayés par CulturePSG.com.