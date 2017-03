PSG : Kluivert ne bouche aucune fuite, Riolo est totalement perdu

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est forcément le comble pour un mail interne demandant de la discrétion au sujet de la vie du vestiaire, mais ce message signé Patrick Kluivert a immédiatement ou presque été relayé dans les médias.

Preuve que le fonctionnement de l’information n’est pas optimal au sein du club parisien, où les menaces de sanction à l’encontre de ceux qui nuiraient à la vie du groupe professionnel n’ont pas eu beaucoup d’effet. C’est bien ce qui fait doucement rigoler Daniel Riolo, qui n’hésite pas à interpeller les dirigeants parisiens en leur demandant comment un tel cirque est possible.

« Donc, Kluivert serre les boulons avec un mail privé qui est dans le journal le lendemain ! Qui fait quoi au PSG ? Qui contrôle qui et quoi », interpelle le consultant de RMC, pour qui cette doublette Letang-Kluivert avance droit dans le mur depuis le début de la saison. Et ce n’est pas l’élimination prématurée en Ligue des Champions et les transferts peu convaincants effectués l’été dernier qui devraient arranger cette situation, alors qu’un départ du Néerlandais dès cet été est désormais de plus en plus fréquemment évoqué.