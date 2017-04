PSG : Kimpembe dévoile un énorme objectif presque atteint

Dans : PSG, Ligue 1.

Régulièrement aligné par son entraîneur Unai Emery, Presnel Kimpembe (21 ans) répond présent à chaque apparition avec le Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas un hasard si le défenseur central fait partie des plans du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Même si le « Titi » parisien n’avait peut-être pas prévu une convocation dès cette saison. En revanche, Kimpembe comptait bien se faire une place au club de la capitale. Malgré la présence des intouchables Thiago Silva et Marquinhos, sans compter David Luiz parti à Chelsea en toute fin de mercato estival, le jeune gaucher s’était fixé un objectif ambitieux avant le début de l’exercice.

« Ça se passe bien ! C’est ma première vraie saison en professionnel. Tout se passe bien, que ce soit en matchs ou à l’entraînement, s’est réjoui la révélation parisienne sur le site officiel du PSG. Je me sens à l’aise avec mes coéquipiers et le staff. Le coach me donne sa confiance et la chance de pouvoir m’exprimer sur le terrain. J’essaye de lui rendre. Avant le début de la saison, je m’étais fixé pour objectif de jouer vingt-cinq matchs, et j’en suis aujourd’hui à vingt-trois… » Bien sûr, Kimpembe a aussi profité des blessures de ses concurrents. En tout cas, il ne devrait pas tarder à atteindre son objectif.