PSG : Franck Kessié, l’étrange caprice à 25 ME

Dans : PSG, Mercato.

Mais à quoi joue le Paris Saint-Germain ? Alors que la priorité concernait la recherche d’une doublure pour l'attaquant Edinson Cavani, le club francilien tente de renforcer d’autres secteurs.

On ne peut pas dire que la venue de l’ailier Julian Draxler était primordiale. Et que dire de la tentative de dernière minute pour Memphis Depay ? Mais s’il y a bien une zone où le PSG ne manque de rien, c’est bien l’entrejeu. Car avec Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi, Grzegorz Krychowiak, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku et Giovani Lo Celso, l’entraîneur Unai Emery a suffisamment de solutions. Enfin, ce n’est visiblement pas l’avis de tout le monde à Paris.

Selon La Gazzetta dello Sport, le champion de France aurait formulé une offre de 25 M€ (dont 5 M€ de bonus) pour le milieu de l’Atalanta Franck Kessié (20 ans). Une proposition immédiatement refusée par le club italien qui n’est pas vendeur. Bien sûr, il s’agirait d’un pari à long terme pour le PSG. Mais on imagine que les autres clubs intéressés (Chelsea, Manchester United, Everton, Juventus Turin, Roma et Naples) ont plus besoin de l’Ivoirien qui dispute actuellement la CAN.