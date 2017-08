PSG : Entre Paris et Neymar, c’est donnant-donnant explique Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Décisif à Guingamp (3-0) la semaine dernière, Neymar fera ses débuts au Parc des Princes lors du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse dimanche soir.

Une fois de plus, l’ancien joueur du FC Barcelone a été l’un des principaux sujets de la conférence de presse d’Unai Emery. Interrogé sur l’apport de sa recrue, l’entraîneur parisien a rappelé que l’attaquant brésilien permettrait au PSG de franchir un cap. Mais le service vaut aussi dans le sens inverse selon le technicien.

« Neymar est un grand joueur. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais il est normal avec les autres. Que ce soit dans le vestiaire et dans le travail. Tous les autres sont de grands joueurs et ils sont contents qu’un élément comme Neymar apporte un plus au PSG. C’est ce que nous voulons tous. Nous voulons grandir avec lui, et l’aider à devenir le meilleur joueur du monde. On fera ce travail pour lui, et il fera ce travail pour nous », a expliqué l’Espagnol.

Neymar répond déjà aux attentes

« Neymar donne quelque chose en plus : il donne du rythme, des combinaisons, des passes, de la vitesse. Neymar donne plus de qualité, plus de possibilités individuelles et collectives à notre attaque, a énuméré le coach du PSG. Pour ce premier match, il a répondu présent en nous donnant ce que nous voulions. Tactiquement, il est capable de faire beaucoup de choses en attaque comme en défense durant 90 minutes. Il est capable de tout, il a une belle condition physique. » Sous le charme, Emery pourrait passer des heures à complimenter Neymar...