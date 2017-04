PSG : Ecoeurés et scandalisés, les Ultras refusent d'aller à Nice

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Dimanche soir, l'OGC Nice recevra le Paris SG à l'Allianz Riviera dans un match dont l'enjeu n'échappera à personne. Mais pour cette rencontre au sommet, le PSG devra composer sans ses supporters les plus chauds, ceux du Collectif Ultras Paris. Dans un communiqué, le CUP a annoncé qu'il ne fera pas le déplacement jusqu'à Nice et a fait savoir pourquoi. Car pour les Ultras du Paris Saint-Germain, les conditions fixées par les autorités azuréennes sont justes scandaleuses.

« Le Collectif Ultras Paris a pris la décision de ne pas se rendre à Nice lors de la rencontre qui opposera notre club le Paris Saint Germain à l’OGC Nice. En effet face aux restrictions imposées par la préfecture des Alpes-Maritimes nous avons pris la décision de boycotter ce match. Nous ne pouvions pas accepter les conditions suivantes :

-Places limitées pour les supporters parisiens à 230 et une restriction particulièrement discriminatoire pour les ultras un quota de 80 places maximum!

-Aucun matériel autorisé pour encourager : ni mégaphone ni tambour ni drapeau ni bâche...

-Une procédure pour l'escorte et la fouille qui s'annonçait particulièrement tatillonne, liberticide et restrictive.

Ce sont toutes ces raisons qui vont à l'encontre de la mentalité ultras et de nos valeurs qui nous ont malheureusement conduit à prendre cette décision.

Cela n'est bien sûre en aucun cas un choix qui va à l'encontre de notre club avec lequel nous continuerons à entretenir un dialogue constructif.

Nous en profitons encore pour lancer un nouvel appel aux instances du football français, au ministère de l'intérieur, au ministère des sports et à la LFP afin d'instaurer enfin un début de dialogue avec les groupes ultras », a indiqué, dans un communiqué, le Collectif Ultras Paris, lequel ouvre la porte aux discussions avec les autorités du football français.