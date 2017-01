PSG : Draxler, Guedes, un manager européen dit bravo

Dans : PSG, Mercato.

Le PSG n’a pour l’heure pas véritablement trouvé une doublure à Edinson Cavani, mais cela n’a pas empêché Patrick Kluivert de tenter plusieurs paris.

Outre Giovani Lo Celso, recrutement pour l’avenir bouclé de longue date, le dirigeant néerlandais a fait venir Julian Draxler et Gonçalo Guedes. Interrogé par TF1 sur les rumeurs l’envoyant au PSG, Roberto Mancini a répondu à cette question, mais a aussi, au passage, expliqué que Paris avait fait de très bons achats dans ce mercato hivernal.

« Non, je n’ai jamais eu aucun contact avec le PSG, en plus j’étais coach de l’Inter quand la presse a évoqué cela. Un jour peut-être ? Tout peut arriver dans le football, c’est un monde curieux. Le PSG joue bien avec un bon entraîneur. Mais, Paris est une belle ville… Le PSG reconnu ? Oh oui, c’est une grande équipe, c’est un grand club avec des champions. Et les derniers achats, celui de Draxler, mais aussi Guedes sont bons », a souligné l’ancien coach de Manchester City et de l’Inter Milan, pour qui Paris a indiscutablement réalisé deux belles pioches.