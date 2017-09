PSG : Neymar et Mbappé font angoisser Draxler à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Débarqué au Paris Saint-Germain en janvier 2017, Julian Draxler s’est rapidement imposé comme un élément incontournable d’Unai Emery en attaque. Pourtant, l’international allemand devrait faire connaissance avec le banc des remplaçants dans les prochaines semaines. En effet, le PSG a recruté deux joueurs majeurs à son poste avec Kylian Mbappé et Neymar, et le temps de jeu de l’ancien ailier de Wolfsburg va forcément diminuer. Présent avec sa sélection lors des derniers jours, l’attaquant parisien a semblé perturbé selon Le Parisien.

Le quotidien régional explique qu’Unai Emery a déjà parlé à Julian Draxler afin de lui signifier que « son temps de jeu serait bien plus faible que lors de ses six premiers mois au Paris Saint-Germain ». La concurrence de Neymar et de Mbappé va forcément être difficile pour lui, mais celle de Javier Pastore et d’Angel D Maria également. « A Stuttgart, où les champions du monde en titre se préparent, Draxler a semblé perturbé et a refusé toute sollicitation médiatique » confie Le Parisien. Néanmoins, la saison sera longue et le PSG devrait avoir besoin de son attaquant de 23 ans. Reste à savoir dans quel état psychologique sera ce dernier au moment où Unai Emery fera appel à lui…