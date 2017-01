PSG : Di Maria sur le banc contre l'ASM, la décision forte d'Emery

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Angel Di Maria est annoncé sur le banc des remplaçants pour le choc de la 22e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Boulette ou pas ?

Ce dimanche soir, le club de la capitale française dispose d'une occasion en or pour recoller aux basques de club de la Principauté. Si le PSG prend sa revanche du match aller, où l'ASM s'était imposée 3-1 à Louis II, les deux formations seront effectivement à égalité avec 48 points. Pour ce duel au sommet, Unai Emery va bien entendu aligner son équipe type. À l'approche de la rencontre, les médias nationaux s'accordent sur le onze parisien. La composition probable en 4-3-3 est la même, avec Trapp dans la cage, Meunier à droite aux côtés de la charnière Marquinhos - Silva, alignée devant le trio Motta, Rabiot, Matuidi.

Devant, Lucas fait l'unanimité dans le couloir droit tout comme Cavani dans l'axe. Et la recrue Draxler aurait d'ores et déjà pris l'avantage sur Di Maria puisqu'il est aussi annoncé dans le 11 de départ. Remplaçant lors des deux dernières journées de Ligue 1 au profit de la recrue allemande, brillante avec notamment un but décisif contre Rennes (0-1), l'attaquant argentin, pourtant auteur d'un doublé cette semaine en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Bordeaux (1-4), serait donc relégué au deuxième rang par Unai Emery...