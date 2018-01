PSG : Le Parisien et L'Equipe attaquent Cavani ? Riolo rigole

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis une semaine, les retards de Javier Pastore et d’Edinson Cavani pour la reprise de l’entraînement font l’actualité du Paris Saint-Germain.

En interne, le calme règne néanmoins selon les dernières indiscrétions, et cela même si L'Equipe consacre sa Une à Edinson Cavani et si le Paris en fait deux pages. Unai Emery a décidé de se passer des services des deux joueurs pour le déplacement à Amiens en Coupe de la Ligue et cela devrait en rester là. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a félicité le coach espagnol pour sa gestion de l'événement, alors même qu’il n’avait pas hésité à critiquer Unai Emery lors de l’épisode du penaltygate fin septembre.

« Le PSG n’a pas communiqué publiquement sur Cavani, je trouve que c’est plutôt bien. Cela évitera de donner lieu à des polémiques sur une éventuelle sanction. Le tout, c’est que le groupe réagisse bien. Ce genre d’affaire, c’est toujours la même histoire, il faut savoir comment les autres joueurs réagissent à cela. Le problème, c’est si d’autres joueurs vont le faire et qu’ils ne sont pas sanctionnés de la même manière. Si les retardataires en question se sont excusés et que cela a été accepté, ça ne pose pas de problème. A condition que cela ne donne pas lieu à 10.000 débordements de mecs qui font pareil. En revanche, si dans le groupe, cela créé des tensions à cause de ça, il va y avoir des problèmes » a lancé le journalise de l’After Foot. Espérons pour le PSG que le club ne constate pas certaines tensions suite à ce petit épisode de début d’année 2018…