PSG : Di Maria et Lucas vendus pour s'offrir Mbappé ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce dimanche, la venue de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain semble devenue très probable. Et ce transfert estimé à 180ME, qui arrive trois semaines après la signature de Neymar pour 222ME, oblige le PSG à faire de la place dans son effectif, et de soulager un peu la masse salariale, tout en faisant entre quelques millions dans les caisses.

Et selon le Journal du Dimanche, qui confirme l'accord Monaco-Paris pour Mbappé, deux joueurs parisiens devraient partir d'ici le 31 août si la venue de l'attaquant français se confirme. Il s'agit tout d'abord d'Angel Di Maria, qui pourrait signer au FC Barcelone à la demande de Lionel Messi pour au moins 60ME, et de Lucas, sur lequel Unai Emery ne compte plus trop et dont la valeur marchande n'a pas trop souffert de ses prestations sportives. Autrement dit, les deux prochaines semaines vont être actives, et même très actives, pour Antero Henrique, dont l'arrivée cet été au PSG a clairement changé la donne lors de ce mercato. Les supporters du Paris Saint-Germain n'ont probablement pas fini de rêver plus haut.