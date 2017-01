PSG : Devenir coach à Paris, Thiago Motta y pense

Dans : PSG, Ligue 1.

Cadre dans le vestiaire du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2012, Thiago Motta rêve de devenir entraîneur à l'issue de sa carrière. Et pourquoi pas dans le club de la capitale française ?

Depuis ses grands débuts chez les professionnels, avec Barcelone en 2001, Thiago Motta a joué plus de 500 matchs au plus haut niveau, que ce soit avec le Barça, l'Atlético Madrid, le Genoa, l'Inter Milan ou le PSG. À 34 ans, il veut désormais finir sa carrière sous le maillot parisien. Mais le milieu de terrain pense aussi à la suite. Et son projet d'avenir semble déjà tout tracé puisque l'international italien souhaite faire fructifier son expérience en devenant entraîneur.

« Aujourd’hui, je veux rester au PSG toute ma vie. Je me sens bien ici, je suis comme chez moi. Si je suis content et que le club est content avec moi, pourquoi pas. Si on doit suivre des chemins différents on peut le faire, la décision sera prise avec le Président et surtout pour le bien du PSG, aujourd’hui c’est le plus important. Devenir entraîneur ? Pourquoi pas. C’est une idée que j’aime bien. J’ai appris beaucoup dans ma carrière, et aujourd’hui j’apprends beaucoup d’Unai. Mon rêve c’est d’arriver a faire aussi une grande carrière comme entraîneur. Coach du PSG ? Si me trouves un entraîneur qui ne veut pas venir au PSG, dis-le-moi… », a avoué, sur le Canal Football Club, Thiago Motta, qui ambitionne donc d'entamer sa seconde de vie de coach au sein du PSG.