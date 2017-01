PSG : Deux clubs italiens se placent déjà pour Ben Arfa

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Avec un effectif qui, sur le plan quantitatif, commence sacrément à s’agrandir, les clubs européens regardent plus régulièrement qu’avant s’il y a des bonnes affaires à faire au PSG.

Ces dernières années, le PSG ne vendait que très rarement des joueurs encore sous contrat et dans la rotation de l’entraineur. Mais avec les nombreuses arrivées de ces derniers mois, la tendance devrait évoluer. Notamment pour un joueur arrivé libre l’été dernier, et qui pourrait permettre au PSG de faire une très bonne affaire financière. Il s’agit d’Hatem Ben Arfa, qui a promis qu’il ne partirait pas cet hiver et s’accrocherait pour gagner sa place à Paris.

Sa volonté a été prise en compte, mais selon Calcio Mercato, deux clubs italiens se sont déjà positionnés pour le recruter l’été prochain. A la fin de la saison, celui qui est actuellement la doublure d’Edinson Cavani en pointe, pourrait ne pas être retenu, surtout que Patrick Kluivert devra cette fois-ci absolument faire venir un nouveau numéro 9. C’est dans cette optique que le Milan AC et l’AS Roma se positionnent d’ores et déjà pour récupérer l’ancien niçois, que le club lombard suit depuis plusieurs années. De quoi faire sérieusement réfléchir Hatem Ben Arfa s’il venait à continuer à squatter le banc cette saison, lui qui ne compte que quatre titularisations en Ligue 1 sous le maillot parisien.