PSG : Dégoûté par le Paris version QSI, Barton prédit sa chute

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Dans son autobiographie intitulée « Joey Barton, sweet and tender hooligan », le milieu de Burnley a accordé quelques lignes à son passage en Ligue 1.

L’occasion pour l’Anglais de tailler le Paris Saint-Germain et son modèle économique. En effet, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille considère le champion de France comme un club sans âme et dirigé par des investisseurs uniquement intéressés par l’aspect financier. Rien à avoir, selon Barton, avec la ferveur que dégage un club comme Marseille.

« L’OM a été créé 71 ans avant le PSG, le club qui incarne l’arrogance et la domination économique de la capitale, a écrit l’Anglais. L’OM est bien ancré dans le peuple avec 14 millions de supporters de la Normandie à l’Afrique du Nord. Le PSG est le jouet du petit bourgeois, le produit d’un opportunisme politique et un exemple parfait de l’absence de racines si commune dans le sport moderne. Un jour viendra où l’outil marketing ne sera plus aussi rentable, l’argent ne rentrera plus et les mercenaires s’en iront. Il ne restera qu’une coquille vide à l’endroit où on aurait dû sacraliser une communauté et une tradition. » Les supporters parisiens apprécieront.