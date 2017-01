Dans : PSG, Ligue 1.

La machine Edinson Cavani est repartie ce week-end avec un doublé posé en toute tranquillité face à Nantes, avec même une panoplie agrémentée d’un coup-franc parfait.

Pas étonnant pour Daniel Riolo, qui souhaite casser l’image de l’attaquant uniquement capable de marquer dans la surface et de faire des appels de balle en permanence. L’Uruguayen sait faire beaucoup de choses, mais comme il n’est pas forcément spectaculaire, son crédit aux yeux des fans de foot est bien maigre, regrette le consultant de RMC.

« Je ne sais pas si Cavani fera un jour l’unanimité. Je ne sais même pas s’il emportera l’adhésion sur un 60/40. Il divise donc. Ce n’est pas le premier dans ce cas. Inzaghi n’était pas très populaire, malgré un palmarès hors norme. Buteur, c’est un métier à part dans le foot. Attention, ce n’est pas le nombre de buts qui comptent. Ibra marque beaucoup, mais il ne fait pas que ça. C’est comme Cristiano ou Messi. C’est le concept de star du foot. Ceux que le grand public adule. Moi, je parle du 9 qui met au fond. Avec lui, on se comporte en comptable. Combien ? Et ton ratio ? Ta moyenne ? Tu mets un doublé ? Ouais ça va, même moi je la mets celle-là ! Il rate une occasion facile (aux yeux du grand public) et c’est une chèvre. Son travail de l’ombre, ses courses, placements, premier pressing, travail défensif ? Mais de quoi vous parlez ? Ça devient du chinois là ! A Nantes, Cavani a donc mis un doublé. Il a même mis un coup franc de loin ! Ah, il sait faire ça lui ? Quel paradoxe. Oui, pour peu qu’on connaisse le joueur un minimum, on savait qu’il savait. Oui, il peut bien rater des occasions faciles, Cavani est un attaquant de classe mondiale. Ce n’est pas moi qui le dis. Moi, je me contente de le penser et de me fier, aussi, à ce que disent la quasi totalité des grands entraîneurs dans le monde », a expliqué un Daniel Riolo qui sait tout de même que le regard des gens a du mal à changer, alors que Cavani a réussi à exploser depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic à Manchester United.