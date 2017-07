PSG : Coutinho est « encore plus inaccessible que Mbappé »

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Annoncé comme le nouveau plan B du Paris Saint-Germain derrière Kylian Mbappé, Philippe Coutinho a très peu de chances de quitter Liverpool cet été.

Depuis plus d'un an, la même rengaine se répète du côté du club de la capitale. Malgré la présence d'Edinson Cavani, qui vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière, Paris recherche un nouveau buteur pour l'épauler. Si plusieurs noms ont circulé au cours des derniers mois, celui de Kylian Mbappé fait figure de cible prioritaire. Mais la complexité de ce dossier, sachant que Monaco veut garder sa pépite à tout prix la saison prochaine, oblige le PSG à aller voir ailleurs. Depuis ce week-end, la piste Philippe Coutinho a rejailli. Et si la présence d'Olivier Létang, nouveau manager de l'agence qui gère la carrière du milieu brésilien, dans ce dossier laissait transparaître une potentielle issue favorable, il n'en sera probablement rien.

En effet, selon Goal UK, Coutinho veut rester chez les Reds cet été, et Liverpool n'a aucunement l'intention de se séparer de sa star, même pas contre un chèque de 90 ME. L’international brésilien, qui a prolongé son contrat en janvier dernier avec le meilleur salaire de son club en prime, n'a d'ailleurs reçu aucune offre de la part du PSG. Attendu ce mardi pour la reprise de l'entraînement aux côtés de Jürgen Klopp, Coutinho est même « encore plus inaccessible pour le PSG que Mbappé ». Autant dire que Paris va devoir aller voir ailleurs pour son nouvel attaquant...