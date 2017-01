PSG : Courbis l’annonce, Paris peut taper Barcelone

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il y a du mieux à Paris ces dernières semaines, et cela se ressent clairement dans le jeu, les résultats et la cohésion du groupe. Le mercato semble avoir fait du bien pour relancer la machine, alors que se profile dans moins d’un mois la confrontation face au FC Barcelone. L’amélioration est suffisante pour donner confiance à Rolland Courbis, qui aime bien se mouiller et se prête au jeu en vue de la rencontre face au champion d’Espagne, expliquant qu’il voyait bien le PSG avoir clairement sa chance contre les Blaugrana.

« Il y a beaucoup d’améliorations au PSG avec des joueurs rétablis. Que ce soit Verratti ou Rabiot. Quand tu as des joueurs aussi forts techniquement absents, ton niveau diminue. Le PSG a affronté des équipes moyennes en 2017, mais il faut les battre aussi. C’est beaucoup plus solide. L’équilibre est meilleur. Il y a juste un problème relationnel avec le gardien de but. Je ne sais plus qui est le numéro 1 aujourd’hui, je ne sais même pas si eux le savent. Ce PSG là peut être un PSG surprenant. Mais pas contre des équipes moyennes, contre Monaco ou le Barça ! J’attends avec impatience ces matches. Même si c’est compliqué, je pense que c’est jouable face à Barcelone », a assuré le consultant de RMC, pour qui le duel au sommet face à Monaco sera tout de même un très bon test ce dimanche au Parc des Princes.