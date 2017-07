PSG : Coup de théâtre dans le dossier Juan Foyth ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Même si c'est le dossier Neymar qui occupe toute la place dans l'actualité du mercato parisien, les dirigeants du PSG semblaient également avoir bien avancé concernant la venue de Juan Foyth, le défenseur argentin qui évolue actuellement à l'Estudiantes La Plata. Mais, ce jeudi, le quotidien El Dia affirme que contrairement aux rumeurs, Tottenham n'était pas tout mis à l'écart. Car le défenseur central de 19 ans aurait émis le désir de rejoindre les Spurs plutôt que le Paris Saint-Germain, la Premier League étant pour lui nettement plus excitante que la Ligue 1... un argument digne de Gerard Piqué.

De plus, Foyth a vu qu'au PSG la concurrence à son poste sera nettement plus violente qu'à Tottenham, et que son temps de jeu ne pourra pas lui être assuré par Unai Emery. Autrement dit, le défenseur argentin aurait désormais totalement changé d'avis et voudrait signer à Tottenham. Cependant, d'autres sources affirment...le contraire, indiquant que l'accord était proche entre le Paris Saint-Germain, l'Estudiantes La Plata et Juan Foyth.