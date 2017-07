PSG : Comment Pepe a choisi Besiktas plutôt que Paris

Dans : PSG, Mercato.

Dans le premier gros dossier mené par Antero Henrique, cela s’est traduit par un échec pour le PSG. Le club de la capitale espérait réaliser un gros coup défensif en faisant signer Pepe, libre de tout contrat en provenance du Real Madrid. Mais c’est finalement Besiktas qui a raflé la mise. Pourquoi ? En raison d’une proposition plus longue de la part du club turc, alors que le PSG a longtemps pensé qu’un accord oral avec l’agent du Portugais suffirait. Le vice-champion de France proposait en effet une saison de contrat avec une autre en option. Jorge Mendes avait donné son accord à Paris, tout comme Pepe, révèle Goal.

De son côté, Besiktas a amélioré son offre, proposant deux ans de contrat avec un salaire de 9,5 ME. Du côté de Pepe, qui semblait pencher pour Paris, on attendait que Paris s’aligne. Cela n’a pas été le cas, Henrique restant fermement décidé à maintenir son offre un premier temps acceptée par le duo Mendes-Pepe. Finalement, l’ancien du Real Madrid s’est dirigé vers le Bosphore, se heurtant au refus du directeur sportif parisien, qui voulait certainement marquer son territoire et assurer qu’il ne s’alignerait pas sur toutes les propositions folles que peuvent recevoir les joueurs visés par le PSG. Cela lui a coûté un double champion d'Europe avec le Portugal et le Real Madrid. A tort ou à raison, l'avenir le dira.