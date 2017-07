PSG : Choisir Paris plutôt que le Barça, Meunier valide

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Alors que Neymar pourrait quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain cet été, Thomas Meunier estime que ce type de raisonnement va devenir logique à l'avenir.

De retour de blessure, sachant qu'il a subi une opération à la cheville en fin de saison dernière, Thomas Meunier se prépare actuellement aux Etats-Unis avec le groupe parisien. Après une première saison réussie au sein du club de la capitale aux côtés de Serge Aurier, le latéral droit va devoir se coltiner Dani Alves, arrivé cet été au PSG. Pas un souci pour lui, qui estime même que cette arrivée de l'ancien défenseur du Barça est une très bonne nouvelle pour Paris, surtout qu'Alexis Sanchez et Neymar, deux autres joueurs passés par le club catalan, pourraient suivre. Un signe qui ne trompe pas selon Meunier.

« L'apogée de ma carrière ? Non, je pense qu'il y a encore la possibilité de grimper au niveau de la régularité de mes prestations. Maintenant au niveau du club, au-dessus du PSG, il n'y a pas grand-chose. Si le club continue de grandir comme ça, les gens ne voudront pas aller au Barça, mais au PSG. C'est un truc de fou le PSG. Dans le top 5 des clubs mondiaux à tous niveaux. On a fêté les 30 millions de fans sur les réseaux sociaux du club. J'ai compris que c'était plus que la Juventus ou Liverpool, c'est la 7e marque de football au monde. C'est pas mal du tout », a lâché, sur Goal, Meunier, qui estime donc que le PSG fait maintenant pari du Gotha du football mondial. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant cet été 2017...