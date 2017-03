PSG : Ce coach ouvre la porte à Paris... et pas qu’un peu

Dans : PSG, Mercato.

Plus en poste depuis août 2016 et son départ de l'Inter de Milan, Roberto Mancini recherche un nouveau projet. Et si celui-ci se trouvait au Paris Saint-Germain ?

Ce n'est pas nouveau, mais suite à la déroute du club de la capitale française à Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des Champions (6-1), Unai Emery a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Condamné au sans faute pour cette fin de saison, que ce soit en Ligue 1 ou dans les deux coupes nationales, l’entraîneur espagnol est en danger après une première saison mitigée... Par conséquent, certains noms d'entraîneurs circulent déjà pour le remplacer en cas de besoin. Et c'est notamment le cas de Roberto Mancini. Souvent annoncé du côté de Paris, l'expérimenté entraîneur italien n'est pas encore parvenu à ses fins, mais ce n'est pas l'envie qui manque...

« Je ne pense pas aller en Chine. On m’a appelé mais j’ai refusé parce que, pour moi, le vrai travail se raconte en Europe. J’aimerais bien une expérience en Espagne ou en France. J’ai déjà été en Premier League et je l’ai remportée. Mais si une bonne offre arrive, vous ne pouvez jamais savoir à l’avance. Le PSG ? J’attends avec sérénité. J’attends que quelque chose arrive et, surtout, si les objectifs sont réciproques. Mais nous parlons de rien pour l’instant. Parfois, des choses arrivent sans les attendre. Si je pouvais choisir, je passerai toute ma vie à l’étranger », a lancé, dans le Corriere dello Sport, l'entraîneur italien, qui espère donc un signe de la part du club parisien.