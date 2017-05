PSG : Cavani vient de prolonger à Paris, mais il se voit déjà partir

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Attaché au Paris Saint-Germain, avec qui il a prolongé son contrat jusqu'en 2020, Edinson Cavani envisage pourtant de retourner jouer au Napoli...

Depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic et son repositionnement à la pointe de l'attaque du club de la capitale, Cavani est un autre joueur. Redevenu El Matador, l'attaquant uruguayen a régalé tout au long de la saison en marquant 47 buts en 47 matchs. Désormais deuxième meilleur buteur du PSG en L1, Cavani se plaît à Paris, mais ceci ne l'empêche pas de rêver d'un retour à Naples, où il a passé trois belles saisons entre 2010 et 2013 avant son départ pour la France.

« Mon futur ? Je voudrais terminer ma carrière à un niveau élevé. Je l’espère. Je vais prendre ma retraite quand je vais le décider et non pas quand le football me laissera. Je ne sais pas ce qu'il se passera après le PSG, mais si je décide de changer d’équipe, je pourrais choisir de retourner à Naples avant de rentrer chez moi. Après d'aussi belles années, c'est normal qu'on souhaite y retourner un jour. Mais si je retourne à Naples, ce sera en pleine forme. Du coup, nous verrons à la fin de mon contrat actuel qui expire en 2020. Je ne veux pas rentrer à la maison quand je serai trop vieux », a lancé, sur Sky Sport Italia, un Cavani nostalgique, qui pense donc déjà à la fin de son aventure avec le PSG... En attendant, Paris n'a pas de souci à se faire si l'Uruguayen reste sur la lancée de sa saison actuelle.