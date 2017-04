PSG : Cavani va vite prolonger, Al-Khelaifi le jure

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore une fois efficace samedi soir en finale de la Coupe de la Ligue avec deux buts, dont un réellement superbe, Edinson Cavani n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement. Et si depuis des mois on annonce un accord très proche, à ce jour El Matador n'a toujours rien signé. De quoi forcément inquiéter tout le monde autour du PSG...mais pas Nasser Al-Khelaifi. Interrogé sur le cas Edinson Cavani en marge de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco, le patron du PSG est resté très zen, affirmant que la prolongation allait se faire.

Nasser Al-Khelaifi ne voit en effet aucun obstacle à cet accord. « Il n'y a pas de problème. Edi veut rester au PSG », a indiqué, au Parisien, le président du Paris Saint-Germain. Mais selon le quotidien francilien, les deux camps n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente sur le plan financier et le dossier est donc en stand-by, différentes rencontres entre Patrick Kluivert et le clan Cavani n'ayant rien donné. Nasser Al-Khelaifi pourrait bien rapidement régler ce souci majeur en intervenant personnellement dans le dossier.