PSG : Cavani ne cache pas qu'il apprécie la vie sans Ibra

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ayant fait de Zlatan Ibrahimovic sa star, le club de la capitale avait laissé les clés du camion au buteur suédois, Edinson Cavani étant considéré comme un second couteau. Résultat, El Matador était poussé sur les ailes, ce qui ne lui convenait pas réellement. Mais s'il n'appréciait pas cette position imposée par le staff du PSG, Edinson Cavani avoue se sentir nettement plus à son aise cette saison, ce qui se ressent sur ses performances.

Répondant au site officiel du PSG, le meilleur buteur de Ligue 1 ne masque pas son soulagement de pouvoir enfin montrer le meilleur de lui même sous le maillot du Paris Saint-Germain. « Les statistiques, c’est vrai qu’on m’en parle parfois. Mes amis, des gens au club, des journalistes… Mais ce que je veux c’est gagner des titres avec Paris. Je suis attaquant donc marquer, oui, c’est important mais ce qui compte le plus c’est de soulever des trophées à la fin de la saison. C’est dans ces moments-là que tu es content. Le reste finalement c’est secondaire. J’ai beaucoup travaillé. J’ai fait beaucoup de sacrifices ces dernières années, en jouant sur le côté notamment. Après trois saisons fantastiques avec Naples, jouer le long de la ligne c’était comme faire un pas en arrière. Aujourd’hui, je joue à mon poste. J’aime beaucoup jouer devant le but, c’est là que je suis le plus à l’aise », reconnaît Edinson Cavani, qui n’a toutefois pas encore prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain.