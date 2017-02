PSG : BRP colle (encore) un taquet à Emery

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Lors du fameux Classico contre l'Olympique de Marseille, Unai Emery jouera sa tête sur le banc du Paris Saint-Germain, selon Bruno Roger-Petit.

Après la victoire de Monaco à Guingamp samedi (1-2), le club de la capitale française n'a déjà plus le droit à l'erreur s'il veut conserver son titre. Relégué à six points du club de la Principauté, Paris devra battre son rival marseillais pour ne pas se faire distancer. Mais dans un Vélodrome qui s'annonce chaud bouillant, le PSG devra rééditer la même performance que face au Barça en Ligue des Champions (4-0). Et si ce n'est pas le cas, avec un tout autre résultat qu'une victoire à Marseille, Emery serait en danger, selon Bruno Roger-Petit. D'après le journaliste, le destin de l'entraîneur espagnol dépend même de ce match périlleux...

« Emery n’a pas de chance. Les vapeurs euphoriques engendrées par la belle victoire contre Barcelone ne sont déjà plus qu’un souvenir. Impitoyable temps médiatique. Paris sera au Vélodrome et, une fois de plus, jouera gros. Très gros. Surtout son entraîneur. N’en déplaise à son fan-club, que nous savons aussi actif qu’intransigeant, à l’image de celui de Bielsa, le destin d’Emery dépendra pour beaucoup de ce Classique. C’est comme ça. Le nier serait stupide. Surtout que son coaching contre Toulouse n’a guère convaincu. À l’image des prestations des remplaçants de luxe, Pastore ou Ben Arfa… Il n’y aura qu’une seule vérité, as usual, le tableau d’affichage. Et Emery ne sera jugé que là-dessus. Uniquement là-dessus. Prétendre le contraire serait se tromper d’époque. Mine de rien, l’entraîneur parisien est dans un drôle d’étau. Comme ses joueurs vedettes du moment, Cavani ou Verratti, Draxler ou Di Maria… Il doit gérer plusieurs fronts à la fois. Plus ambitieux que Laurent Blanc, contraint et forcé qu’il est d’aller en demi-finale de Ligue des Champions pour convaincre, le voilà qui court plusieurs lèvres à la fois. Perdre à l’OM, ce serait perdre le titre de Champion de France. Et ça, c’est insupportable, donc, impossible », a lancé, sur son blog Le Figaro, BRP, qui estime donc qu'une défaite face à l'OM dimanche pourrait définitivement condamner Emery, pourtant venu pour faire passer un cap à Paris en Ligue des Champions.