PSG : Berchiche s'imagine (presque) déjà au PSG

Désireux de remplacer Maxwell rapidement, les dirigeants du Paris Saint-Germain semblaient patinés au mercato pour combler ce départ. Mais ces dernières heures, une piste concrète semble se dégager pour prendre la succession du Brésilien. Effectivement, Yuri Berchiche est désormais la priorité d’Unai Emery pour concurrencer Layvin Kurzawa la saison prochaine. Actuellement sous contrat à la Real Sociedad, le latéral espagnol devrait trancher rapidement la question de son avenir.

Interrogé par nos confrères de Goal, un proche du joueur estime en tout cas que le PSG a toutes ses chances dans ce dossier. « Il est très heureux à la Real Sociedad et il a encore un contrat (jusqu'en 2020) là-bas. Plusieurs équipes essayent de faire signer Yuri, mais il faut dire que le PSG est l'équipe la plus attrayante. Leur intérêt est réel et concret » a-t-il confié. Si le joueur semble donc ouvert à un transfert en France, encore faudra-t-il pour les dirigeants parisiens trouver un accord avec leurs homologues de la Real Sociedad. Pour rappel, la clause libératoire du joueur est fixée à 30 ME, une somme que Paris ne dépensera pas pour le défenseur de 27 ans.