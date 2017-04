PSG : Ben Arfa vs l’Emir du Qatar, le surréaliste clash !

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison déjà compliquée d’Hatem Ben Arfa au PSG connaît ce week-end un nouveau rebondissement, et cela ne va pas dans le bon sens. En effet, une histoire assez surprenante vient de sortir dans une radio argentine. L’émission « Perros de la calle » de la radio Metro951 a donné la parole à Gaston Gaudio, ancien champion de tennis, et qui se trouve être proche de plusieurs joueurs sud-américains du PSG. Et l’ex-vainqueur de Roland Garros a révélé qu’il était présent lors d’une réunion post-traumatique de l’élimination à Barcelone, et où se trouvait notamment l’Emir du Qatar. Ce dernier, qui rend très rarement visite aux joueurs parisiens, s’est tout simplement fait interpeller par Hatem Ben Arfa, qui aurait demandé des explications sur son temps de jeu, avant de se faire rembarrer sérieusement.

« J’ai assisté à la discussion post 6-1 contre le Barça, j’étais un peu en hauteur. J’étais venu avec Pastore, Di Maria. Ce fut dur. Le propriétaire du club était là. Ils ne le voient presque jamais. Ce que je peux dire, ce qui m’a le plus marqué, c’est avec Ben Arfa. Au milieu de la discussion, Ben Arfa est devenu comme fou en disant au propriétaire : ‘Je ne peux jamais parler avec vous !’ Parce qu’il voulait parler au président du fait qu’on ne le fait pas jouer… et il lui répond’ Je n’ai pas de raison de le faire, il faut parler avec les autorités du club, pas avec moi’, c’est monté d’un ton et Ciao, il ne jouera plus ! », raconte Gaston Gaudio dans des propos retranscrits par Canal Supporters. Une passe d’armes qui expliquerait que l’ancien niçois n’a plus joué une seule seconde en Ligue 1 depuis près de deux mois.