Dans : PSG, Ligue 1.

Mais non mais non, Hatem Ben Arfa n'est pas mort...depuis sa célèbre vidéo. Et le milieu offensif du Paris Saint-Germain semble avoir encore et toujours l'intention de briller sous le maillot du PSG, même si son ultimatum à Unai Emery n'a reçu aucun écho de la part du coach espagnol. S'exprimant ce mardi dans France-Football, Hatem Ben Arfa avoue qu'il rêve plus que tout d'enflammer le Parc des Princes, ce qu'il n'a pas réellement fait depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain au dernier mercato.

Mais Ben Arfa déclare encore sa flamme au PSG. « Moi, je suis venu ici parce que j’aime ce club, parce que je sais qu’il a les moyens d’aller chercher la Ligue des champions, parce qu’on peut prendre du plaisir sur le terrain et en donner aux gens dans les tribunes. S’il n’y a pas de plaisir, on ne la verra jamais, la Ligue des champions. J’aimerais que les supporters ‘bandent’. Ils ont eu une semaine difficile, ils viennent au Parc et reprennent des forces pour la semaine. C’est mon rêve. Je me battrai pour ça », confie Hatem Ben Arfa, qui ne veut visiblement pas en finir comme cela avec le PSG. Nasser Al-Khelaifi et Unai Emery lui donneront-ils une deuxième chance ? On va rapidement connaître la réponse.