PSG : Prolongez son contrat, la femme de Thiago Silva supplie Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Avant l’été prochain, le Paris Saint-Germain devra prendre des décisions importantes concernant l’avenir de certains joueurs.

Dans l’effectif de Thomas Tuchel, plusieurs éléments ont entamé leur dernière année de contrat. On pense notamment à l’attaquant Edinson Cavani, au latéral droit Thomas Meunier et surtout au capitaine Thiago Silva, sans doute le plus impatient. Car ce n’est un secret pour personne, le défenseur central de 35 ans rêve de prolonger et de terminer sa carrière au club de la capitale. Bien placée pour le savoir, la femme du Brésilien, qui a elle aussi obtenu la nationalité française, a même envoyé un message au PSG.

« La France est le pays dans lequel nous avons passé le plus de temps. Huit ans ! Mais c'est ici que l'adaptation a été la plus difficile, a raconté Isabelle Silva au quotidien Le Parisien. La première année, on a même pensé retourner en Italie. Mais aujourd'hui, on ne veut plus quitter la France. Si on nous demande où on veut vivre, c'est ici, à Paris ! On a une relation spéciale avec cette ville. Encore plus depuis notre naturalisation. (...) Thiago est en fin de contrat. Nous, on veut rester à Paris mais on ne décide pas. Maldini a joué jusqu'à 42 ans, en fumant, Thiago, lui, il peut jouer jusqu'à 50 ans ! » Toujours aussi performant, Thiago Silva devra conserver le même niveau tout au long de la saison.