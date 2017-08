PSG : Ben Arfa refuse définitivement la Turquie, il va cirer le banc

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'était dans l'air du temps depuis quelques heures, mais cette fois le Paris Saint-Germain semble avoir compris qu'il était inutile d'insister avec Hatem Ben Arfa. En effet, malgré une ultime relance pour essayer de lui faire accepter l'idée d'un départ en Turquie, le joueur a clairement fait savoir qu'il avait décidé de rester jusqu'à la fin de son contrat, histoire d'empocher son juteux salaire et de partir libre. Et comme le PSG refusait de lui régler son ultime année de contrat durant ce mercato pour qu'il s'en aille, ce que réclamait le joueur formé à l'OL, le fiasco était inévitable. Et cela même si pour cela Hatem Ben Arfa va devoir accepter de ne plus jouer pendant plusieurs mois. Quel gâchis....