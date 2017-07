PSG : Ben Arfa reçoit une « offre mirobolante » au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Indésirable au Paris Saint-Germain durant ce marché des transferts, Hatem Ben Arfa dispose de trois portes de sortie, dont deux plus qu'intéressantes en Turquie.

Le bras de fer entre le club de la capitale française et Hatem Ben Arfa est lancé. Si Paris ne compte plus du tout sur lui depuis qu'Antero Henrique a dit que le PSG était « trop grand pour Ben Arfa », l'attaquant de 30 ans ne passera pas à côté de sa dernière année de contrat, comme l'explique si bien Michel Ouazine. « Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente et si on le méprise, Hatem restera à Paris », a lâché, sur Le Parisien, le conseiller de HBA, qui avoue donc qu'aucun cadeau ne sera fait au PSG. Malgré cette situation bloquée, Ben Arfa et Paris continuent de négocier, et le joueur pense déjà à son avenir en cherchant son nouveau club.

Si la piste menant à Nice reste « sérieuse », France Football affirme que l'international français a la cote sur le marché turc. Après avoir tâté le terrain, Fenerbahçe est « prêt à racheter le contrat et à offrir 3,2 ME par an ». Mais ce n'est pas tout puisque le club d'Antalyaspor vient de faire une « offre mirobolante » à Ben Arfa. De quoi satisfaire toutes les parties, et notamment le PSG ? Loin d'être sûr car le championnat turc ne tenterait pas du tout l'ancien lyonnais et marseillais.