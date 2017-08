PSG : Ben Arfa ne cédera pas « au diktat » de Paris

Dans : PSG, Mercato.

Poussé dehors par la direction du PSG, Hatem Ben Arfa ne s’assiéra pas sur sa dernière année de contrat, que Paris ne veut pas lui céder... pour le moment.

Après avoir recruté Neymar pour 222 ME, le club de la capitale française cherche désormais à faire venir un autre attaquant. Si le dossier Mbappé semble prioritaire, le nom d'Alexis Sanchez revient à la surface ces dernières heures, tout en sachant que le PSG cherche un nouveau milieu défensif. Par conséquent, et pour rentrer dans les clous du fair-play financier, Paris va devoir vendre en dégraissant son effectif. Si plusieurs joueurs sont sur le départ, d'Aurier à Matuidi en passant par Krychowiak, Ben Arfa, lui, attend que sa situation se décante pour chercher un nouveau club. Indésirable dans l'esprit d'Unai Emery, et écarté du groupe parisien depuis plusieurs mois, l'attaquant français ne jouera plus à Paris, mais il ne veut pas partir à l’amiable et donc sans l'argent de sa dernière année de contrat.

« Ce n’est plus un secret : le PSG veut se débarrasser de Hatem Ben Arfa, sans lui payer sa dernière année de contrat, à l’instar de Salvatore Sirigu, parti libre au Torino. Ostracisé, il continue d’être courtisé : Saint-Etienne a tâté le terrain courant juillet, mais le joueur a fait du règlement de son année de salaire un préalable à toute discussion avec un club. S’il s’entraîne bien avec Neymar et les autres stars, il a compris qu’il ne devrait plus jouer, et redoute même un passage prolongé en CFA, ce qui ressemblerait à une mesure vexatoire », explique le Journal du Dimanche, qui révèle donc que l'ancien Niçois ne cédera pas « au diktat du club » et qu'il est même prêt à ne pas jouer de la saison pour toucher son salaire et négocier librement avec ses courtisans, se trouvant notamment en Turquie.