PSG : Ben Arfa lance un bras de fer… pour rester

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain risque de passer un été mouvementé. Alors que Nasser Al-Khelaïfi espère attirer de grands noms, le président du club francilien se retrouve confronté à des soucis en interne.

A commencer par le cas Marco Verratti, prêt à forcer son départ vers le FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout. De son côté, Hatem Ben Arfa a lui aussi lancé un bras de fer, pour rester. Revenu affûté à la reprise de l'entraînement, le milieu offensif de 30 ans est clairement poussé vers la sortie. L’information a été confirmée par le directeur sportif Antero Henrique lors d’un entretien avec ses représentants.

« Le PSG nous a fait comprendre qu'Hatem était libre de partir mais, de notre côté, on a fait comprendre qu'il ne partirait pas comme ça », a prévenu son avocat Me Jean-Jacques Bertrand dans L’Equipe. En effet, Ben Arfa ne compte pas quitter son club de coeur. A un an de la fin de son contrat, l’ancien Niçois espère toujours s’imposer. Autant dire que les deux parties auront besoin d’une nouvelle réunion si les choses n’évoluent pas.

Ben Arfa très sollicité

Pendant ce temps-là, les prétendants turcs, espagnols, anglais et français de l’international tricolore se manifestent. Mais tous ces clubs ne sont pas disposés à payer une indemnité de transfert. Et surtout, HBA ne veut pas entendre parler d’un départ, et ce même si l’entraîneur Unai Emery envisage de ne pas le convoquer pour le stage de préparation aux Etats-Unis. Souvent écarté la saison dernière, Ben Arfa commence à connaître la chanson...