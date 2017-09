PSG : Ben Arfa est de retour !

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent des premiers matchs du PSG, privé de tournée aux Etats-Unis et mis à l’écart pendant le marché des transferts dans le but de lui trouver un nouveau club, Hatem Ben Arfa n’avait pas retrouvé le groupe professionnel après le 1er septembre. Laissé avec la réserve, l’ancien niçois avait même perdu son casier et son accès au vestiaire, dans une décision prise par la direction après le refus du joueur de quitter le club en faisant une croix sur sa dernière année de salaire. Depuis, Ben Arfa a fait constater cette situation, se réservant le droit d’aller plus loin dans une procédure faisant appel notamment à la LFP.

Selon Le Parisien, tout s’est désormais détendu entre le club et les conseillers de l’attaquant, au point que l’ancien de l’OL et l’OM fera son retour avec les pros ce vendredi. Il retrouvera son fameux casier, l’accès au vestiaire et à l’entrainement du groupe d’Unai Emery, même si ses chances de retrouver la feuille de match demeurent quasiment inexistantes.