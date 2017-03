PSG : Barça-Paris, France-Bulgarie, même combat avoue Roche

Dans : PSG, Ligue des Champions, Equipe de France.

Quatre jours après la terrible élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à Barcelone, Alain Roche a avoué que ce revers européen restera un grand traumatisme pour le football français.



Jeudi dernier, après la déroute du PSG à Barcelone lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions (6-1), L'Equipe avait titré : « Inqualifiable ». Pour situer cette claque dans l'histoire, il faut savoir que le journal avait utilisé le même mot en 1993 après la non-qualification de l'équipe de France en Coupe du Monde après un fiasco contre la Bulgarie (2-1). Cette défaite tricolore, Alain Roche s'en souvient comme si c'était hier. L'ancien défenseur français estime même que les joueurs du PSG ne vont pas pouvoir se défaire de cette faillite totale à Barcelone.

« Ce qu’ont vécu les joueurs, c’est ancré à vie, dans leur carrière, dans leur palmarès, dans l’esprit des gens. Même moi, 23 ans plus tard, on m’en parle toujours, vous l’avez en vous, on ne vous l’enlèvera jamais. Après un tel échec, c’est la honte, vous n’avez envie de voir personne, vous essayez de terminer la saison le mieux possible, il n’y a que ça à faire », a lancé, sur les ondes d’Europe 1, Roche, qui estime donc que cette grosse défaite peut tuer la fin de saison des Parisiens.